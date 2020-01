Ozzy Osbourne: Tochter verneint Sterbegerüchte um ihren Vater

Ozzy Osbourne bewertet die Gitarristen seiner Solowerke. Sein absoluter Favorit dürfte nur die wenigstens Fans überraschen.

Am 29. November 2019 erscheint das umfassende Boxset SEE YOU ON THE OTHER SIDE, das sämtliche Solowerke von Ozzy Osbourne als Vinyl-Re-releases beinhaltet. Im Rahmen dessen ist natürlich ein Rückblick unumgänglich. Dabei wurde Ozzy beispielsweise nach seinen favorisierten Gitarristen befragt. "Randy Rhoads war definitiv der beste", so Ozzy. "Wenn ich wählen müsste, mit welchem Gitarristen ich am liebsten zusammenarbeiten würde, wäre das Randy. Er war musikalisch absolut geschult und konnte Songs schreiben, spielen, unterrichtete an einer Schule und hatte auch viel Geduld mit mir. Es machte sehr viel Spaß mit ihm! Tragischerweise ist er ums Leben gekommen, und ich werde…