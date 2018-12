Deadland Ritual, die neue Band des ehemaligen Black Sabbath-Bassisten Geezer Butler, legt mit ‘Down In Flames’ ihre erste Komposition vor.

Die neue Band von Geezer Butler, Deadland Ritual (metal-hammer.de berichtete), hat einen ersten kompletten Tracks veröffentlicht. Das zugehörige Video zu ‘Down In Flames’ könnt ihr euch unten reinziehen. Neben dem ehemaligen Bassisten von Black Sabbath spielen in dem Quartett noch Schlagzeuger Matt Sorum (Guns N’ Roses, Velvet Revolver), Gitarrist Steve Stevens (Billy Idol, Vince Neil) sowie Apocalyptica-Sänger Franky Perez. Produziert wurde der Song von Greg Fidelman, der sich zuletzt mit Arbeiten für Metallica und Slipknot einen Namen gemacht hat. Gegenüber Blabbermouth sprachen die Musiker über ihre frisch gegründete Formation. So ist der Bandname Deadland Ritual offenbar auf Matt Sorums Mist gewachsen.…