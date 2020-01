Ozzy Osbourne über Leben und Tod

Ozzy Osbourne und Ehefrau Sharon bei den 62. jährlichen Grammy Awards im Staples Center am 26. Januar 2020 in Los Angeles.

Das wird Dich auch interessieren





Nach der öffentlichen Bekanntgabe von Ozzy Osbourne, dass er an Parkinson leidet, ist das Medieninteresse natürlich groß, wie es bei dem Madman nun weitergeht. Das Kerrang!-Magazin traf sich mit Ozzy und sprach mit ihm über seine Gedanken.

Weiterlesen Ozzy Osbourne hat Parkinson Ozzy Osbourne will seine Fans, die ihn quasi „am Leben erhalten“, nicht mehr länger über seine Parkinson-Erkrankung im Unklaren lassen. „Denke ich manchmal darüber nach, dass meine Zeit irgendwann gekommen sein wird? Ja, das tue ich. Aber es macht mir nichts aus. In 15 Jahren oder so werde ich nicht mehr hier sein, aber damit beschäftige ich mich nicht. Das ist der normale Lauf der Dinge.“ Dass der Fürst der Finsternis nach dem schlimmen Jahr 2019 nicht besonders glücklich ist, dürfte klar sein.

„Ich bin nicht gesund, darum bin ich unzufrieden. Diese Nackenoperation belastet mich bis heute sehr. Aber ich bin immer noch da. Als ich noch jünger war, belastete mich der Gedanke an den Tod noch deutlich mehr als heute. Ich versuche momentan einfach nur, alles so ausgiebig wie möglich zu genießen – auch wenn es manchmal extrem hart ist.“

ORDINARY MAN bei Amazon

Musik als Medizin

Ozzy wird sich im April in die Schweiz zu einem Spezialisten begeben. Falls es dann sein gesundheitlicher Zustand erlaubt, steht die Nordamerika-Tour an. Am 21. Februar erscheint zudem sein neues Soloalbum ORDINARY MAN. „Wer mich Anfang 2019 gesehen hat, dachte sicher, dass ich am Arsch sei“, so Ozzy Osbourne weiter gegenüber Kerrang!. „Aber dieses Album zu realisieren, war die beste Medizin überhaupt.

Weiterlesen Ozzy Osbourne: Neuer Dokumentarfilm Es gibt einen neuen Dokumentarfilm namens ‘Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne’, der über das Leben und Schaffen der Metal-Ikone berichtet. Einen Trailer dazu kann man sich bereits ansehen. Ich hatte etwas zu tun. Und sogar etwas, das mir Spaß machte. Ich wollte noch mehr machen, aber trotzdem hatte es sich fantastisch angefühlt.“ Bereits bei den Grammy-Verleihungen am 26. Januar sprach Ozzy auf dem Roten Teppich über die Tourneepläne. „An fünf Tagen pro Woche bin ich bei der Physiotherapie. Ich gebe alles, was ich kann.“ Tochter Kelly zeigte sich stolz über den gesundheitlichen Fortschritt ihres 71-jährigen Vaters.

„Zu sehen, wie schnell es ihm aktuell besser geht, ist unglaublich. Allein sein Fortschritt in der letzten Woche ist enorm. Ich denke, dass sein Coming-Out mit Parkinson ihm eine immense Last von den Schultern genommen hat. Auch sein Physiotherapeut hat ihm gesagt, dass er letzte Woche extreme Fortschritte gemacht hat.“ Wir wünschen Ozzy Osbourne weiterhin gute Besserung – und hoffen natürlich auch darauf, dass er Live-Termine in Deutschland wahrnehmen kann.