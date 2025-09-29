Parkway Drive haben sich vom australischen Küsten-Underdog zum globalen Metal-Schwergewicht hochgespielt. Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum KILLING WITH A SMILE setzen sie mit ihren Jubiläums-Shows die hiesigen Konzerthallen in Brand. METAL HAMMER begleitet die Band seit jeher – wir freuen uns zusammen mit dem machtvollen Quintett darüber, nach vielen Features und Specials, Aktionen und Abotiteln euch endlich die überfällige erste Titelgeschichte zu Parkway Drive zu präsentieren!

Winston McCall und Luke Kilpatrick sprechen über eiserne Loyalität, Investitionen bis zur Schmerzgrenze und den Wahnsinn, als Metalcore-Band das Opernhaus von Sydney zu erobern.

METAL HAMMER-Ausgabe 10/2025 könnt ihr im Handel und portofrei in unserem Online-Shop kaufen. Eine spezielle Variante davon könnt ihr nur jetzt nur hier gewinnen – ein garantiertes Highlight für Parkway Drive-Fans!

Exklusive Parkway Drive-Verlosung

Kurz vor Tourneestart treffen wir Parkway Drive in Berlin, um ihnen die neue METAL HAMMER-Ausgabe mit ihrer ersten Titelgeschichte zu präsentieren. Bei dieser Gelegenheit unterschreiben Winston McCall, Jeff Ling, Jia O’Connor, Ben Gordon und Luke Kilpatrick fünf Hefte und stellen sie uns zur Verlosung bereit.

Alles, was ihr tun müsst, um die Chance zu haben, eines der fünf von Parkway Drive handsignierten METAL HAMMER-Magazine zu gewinnen, ist untenstehendes Formular auszufüllen und dabei folgende Frage zu beantworten: In welchem Jahr erschien das Parkway Drive-Debütalbum KILLING WITH A SMILE?

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 5.10.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

