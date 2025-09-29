Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Parkway Drive: Gewinnt 5 signierte METAL HAMMER-Magazine

Parkway Drive mit METAL HAMMER-Ausgabe 10 2025
Parkway Drive mit METAL HAMMER-Ausgabe 10 2025
Foto: METAL HAMMER, METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Parkway Drive haben fünf Ausgaben der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe handsigniert. So könnt ihr gewinnen!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Parkway Drive haben sich vom australischen Küsten-Underdog zum globalen Metal-Schwergewicht hochgespielt. Zwanzig Jahre nach ihrem Debütalbum KILLING WITH A SMILE setzen sie mit ihren Jubiläums-Shows die hiesigen Konzerthallen in Brand. METAL HAMMER begleitet die Band seit jeher – wir freuen uns zusammen mit dem machtvollen Quintett darüber, nach vielen Features und Specials, Aktionen und Abotiteln euch endlich die überfällige erste Titelgeschichte zu Parkway Drive zu präsentieren!

Winston McCall und Luke Kilpatrick sprechen über eiserne Loyalität, Investitionen bis zur Schmerzgrenze und den Wahnsinn, als Metalcore-Band das Opernhaus von Sydney zu erobern.

METAL HAMMER-Ausgabe 10/2025 könnt ihr im Handel und portofrei in unserem Online-Shop kaufen. Eine spezielle Variante davon könnt ihr nur jetzt nur hier gewinnen – ein garantiertes Highlight für Parkway Drive-Fans!

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Exklusive Parkway Drive-Verlosung

Kurz vor Tourneestart treffen wir Parkway Drive in Berlin, um ihnen die neue METAL HAMMER-Ausgabe mit ihrer ersten Titelgeschichte zu präsentieren. Bei dieser Gelegenheit unterschreiben Winston McCall, Jeff Ling, Jia O’Connor,  Ben Gordon und Luke Kilpatrick fünf Hefte und stellen sie uns zur Verlosung bereit.

Signierte Parkway Drive-Ausgabe
Signierte Parkway Drive-Ausgabe

Alles, was ihr tun müsst, um die Chance zu haben, eines der fünf von Parkway Drive handsignierten METAL HAMMER-Magazine zu gewinnen, ist untenstehendes Formular auszufüllen und dabei folgende Frage zu beantworten: In welchem Jahr erschien das Parkway Drive-Debütalbum KILLING WITH A SMILE?

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 5.10.2025, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


    Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

    METAL HAMMER METAL HAMMER
    teilen
    mailen
    teilen

    Themen

    Autogramm Gewinnspiel Killing With A Smile Parkway Drive signiert Verlosung
    Die METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025: Parkway Drive, Testament, Summer Breeze u.a.
    METAL HAMMER 10/2025 mit Parkway Drive
    In der Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die History von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr.
    Ihr bekommt METAL HAMMER 10/2025 ab dem 19.09.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Parkway Drive In den letzten Jahr(zehnt)en haben sich Parkway Drive zu den neuen Headlinern gemausert, welche die Szene so dringend braucht. Längst sehen das nicht nur jüngere Generationen so, sondern auch viele alteingesessene Headbanger. Grund genug, den Australiern anlässlich ihrer bislang größten Europatournee und ihres Band-Jubiläums endlich eine Titelgeschichte zu widmen, ihre Historie Revue passieren zu lassen und die Bedeutung der Formation für ihre heimische Szene zu ermitteln. Heavysaurus Der Triumphzug der Rock-Dinos geht…
    Weiterlesen
    Zur Startseite