Peter Baltes spricht über seinen Accept-Ausstieg

Nicht mehr Teil der Entscheidungen

In einem Interview mit Jorge Botas von Metal Global Portugal wurde Peter Baltes nach seiner Entscheidung, Accept im Jahr 2018 zu verlassen, befragt. Zuvor hatte der Bassist mehr als drei Jahrzehnte an der Seite von Wolf Hoffmann in der Band verbracht.

„Ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr darüber sprechen. Aber im Grunde genommen sind wir als Band, als Freunde und so weiter aufgestiegen, und auf einmal ändern sich diese Dinge geschäftlich und musikalisch. Es scheint immer so, als ob jemand alle Einflussmöglichkeiten haben möchte. Was ergibt es noch für einen Sinn, wenn man nicht mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen wird? Also bin ich gegangen.“

Peter Baltes ist glücklich mit Udo vereint

Baltes sprach weiter über seine derzeitige Position als Bassist bei U.D.O., der langjährigen Band von Original-Accept-Sänger Udo Dirkschneider. „Es ist eine schöne Situation, denn hier werde ich sehr respektiert. Hier gibt es keine Egos. Das ist für mich ganz neu. Udo ist das egal. Er ist 71 Jahre alt. Er ist einfach glücklich, zu singen. Und das ist eine gute Grundlage, denn er unterstützt alle jungen Musiker in der Band. Die Musik ist das wichtigste Anliegen. Es geht nicht so sehr um das Geschäft. Das läuft einfach automatisch. Und für mich war der Beitritt zur Band wirklich großes Glück. Ich will spielen. Ich will die Leute glücklich machen. Ich spiele gerne Bass. Es war also nicht so sehr eine geschäftliche Entscheidung.“

Peter Baltes erwähnte, dass er Udo während einer Tournee als Bassist unterstützte. Während jener Zeit, vermutlich in Südamerika, erhielt Udo eine Nachricht von seinem früheren Bassisten, der erklärte, dass er nicht mehr Teil der Band sein wolle. Da die Band nun keinen Mann mehr für die tiefen Töne hatte, wurde direkt Peter gefragt, ob er bleiben möchte. Darauf hatte dieser eine klare Antwort: „Natürlich, warum nicht? Es macht total viel Spaß.“

