Der ehemalige Kiss-Drummer Peter Criss wollte für sein neuestes Soloalbum PETER CRISS (2025) unbedingt ein religiöses Lied schreiben, wie er im KissFAQ-Podcast offenbart. In seinem Lied ‘Walking On Water’ geht es darum, wie sein Glauben ihm während seiner Brustkrebserkrankung geholfen hat.

Auf dem Wasser laufen

Auf die Frage, ob ihm das Lied wichtig sei, antwortet Criss: „Sehr wichtig. Ich hatte vor einer ganzen Weile Brustkrebs und ich betete. Ich bin ein sehr religiöser Typ, also betete ich sehr viel. Wahrscheinlich war ich mehr in der Kirche als der Pastor und ich betete sehr intensiv. Und Gott gab mir mein Wunder. Ich fühlte mich ernsthaft, als könnte ich wirklich auf dem Wasser laufen.“

„Ich liebe diesen Film ‘Willkommen, Mr. Chance’ mit Chauncey Gardener. Am Ende läuft er auf dem Wasser und man versteht, dass er ein Engel ist. So fühlte ich mich. Ich fühlte mich, als könnte ich auf dem Wasser laufen. Das war ein solches High. Ich war so überglücklich, geheilt zu sein“, meint der Musiker.

Religiöses Lied

Weiter führt Peter Criss aus: „Ich wollte einen religiösen Song schreiben und ich wollte über diese Erfahrung schreiben, die ich gefühlt hatte, weil ich immer von Herzen singe. Alles kommt von meinem Herzen. Und das ist eines meiner liebsten Lieder. ‘Walking On Water’ ist etwas besonderes.

Ich finde, Paul Schaffer hat darauf toll Orgel gespielt. Die ganze Band war einfach bombenstark. Aber der Gesang ging mir sehr nahe … Er bedeutet mir viel, in Bezug darauf, den Krebs zu besiegen, denn das ist mir wichtig. Jedes Jahr im Oktober sammle ich Geld für Männer mit Brustkrebs.“

Kein Ende in Sicht

Der Rocker bestätigt aufs Neue, dass er nicht aufzuhalten ist. Peter beteuert: „Ich werde niemals aufhören. Ich höre nicht auf, bis sie mich in eine Kiste stecken. Musik ist ein Geschenk Gottes. Ich bin gesegnet, dass ich hier über meine Musik und meine Kompositionen sprechen darf.

Meine Mutter sagte immer, dass verschwendetes Talent etwas schlechtes sei. Ich wuchs mit diesem Satz im Ohr auf. Ich habe eine Gabe vom Herrn bekommen und ich werde weitermachen, bis ich nicht mehr kann. So ist das einfach. Wenn ich 180 Jahre alt werde, singe und spiele ich diese Trommeln mit 180. Ich höre niemals auf“, bekräftigt er.

