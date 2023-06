‘Phasmophobia’: Konsolen-Release angekündigt

Vor drei Jahren, als das Leben weltweit durch die Pandemie zunehmend ins Internet gerückt war, erlebten Videospiele eine besondere Hochzeit. Im scheinbaren Stillstand der Corona-Welt boten sie Beschäftigung, die Koop-Titel unter ihnen aber auch eine Möglichkeit, zusammenzukommen. ‘Among Us’ boomte, und auch ein weiteres Spiel, dessen Release praktischerweise im Jahr 2020 lag, war zu dieser Zeit sehr präsent: ‘Phasmophobia’. Knapp drei Jahre später wird der Survival Horror nun für Konsolen portiert.

Worum es geht

Worum es geht

'Phasmophobia' bietet bis zu vier Spielern die Möglichkeit, sich als Geisterjäger zu beweisen. In bester 'Ghostbusters'-Manier geht es bewaffnet mit passenden Geräten wie Kameras oder Bewegungsmeldern in verlassene Gebäude. Je nach Geistertypus sind Umgebung, Situation und Equipment wichtig – dabei, sie aufzuspüren, aber auch dabei, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Die 24 verschiedenen Gruselwesen sind Geistern verschiedener Kulturen nachempfunden. Neben dem einfachen Gespenst oder dem Poltergeist gibt es demnach auch gälische Banshees, nahöstliche Dschinns, japanische Oni oder schwedische Mylinge. Sie alle greifen basierend auf Schwierigkeitsgrad und dem Spiel-Status der psychischen Gesundheit beziehungsweise des Wahnsinns an. Ziel ist die Identifizierung des übernatürlichen Phänomens.



Positive Resonanz

Das Debüt des britischen Entwicklerstudios Kinetic Games kam gut an. Bereits im Erscheinungsjahr wurde es bei den Game Awards als „Best Debut Game“ ausgezeichnet, ebenso bei den Game Of The Year Awards als „Best Co-op Game“. 2021 erhielt es ebenfalls einen Preis für das beste Debüt bei den Game Developers Choice Awards. Dazu stürmte der Titel mit VR- sowie Einzelspieler-Option die Steam-Listen und Twitch-Streams.

‘Phasmophobia’

'Phasmophobia'

Trotz einem Setting, das eher in den Herbst passt, können Konsolenspieler 'Phasmophobia' ab dem Sommer spielen. Im August erscheint das Spiel für Playstation 5, Playstation VR2 und Xbox Series X/S im Early Access. Zusätzlich wurde ein Update mit neuen Inhalten und Mechaniken angekündigt. Ein genauer Termin für den Release steht allerdings noch nicht fest. Im Trailer gibt es dafür Einblicke in den Grusel, dem sich dann bald auch Konsolen-Fans aussetzen können …

