Phil Anselmo widmet Vinnie Paul live einen Pantera-Klassiker

Foto: Screenshot via YouTube, www.rocknrollexperience.com. All rights reserved.

Nach dem überraschenden Video-Statement von Phil Anselmo, das bei der öffentlichen Gedenkveranstaltung für Vinnie Paul zu sehen war, nahm Phil Anselmo nun auch auf der Bühne Abschied von seinem ex-Band-Kollegen.

Weiterlesen Vinnie Paul-Gedenkfeier: Phil Anselmo zum Tod des Musikers Während der offiziellen Gedenkfeier für den am 22. Juni verstorbenen Vinnie Paul, gab dessen ehemaliger Bandkollege Philip Anselmo ein erstes Statement zum Tod des Drummers. Während eines Auftritts mit der Extrem-Metal-Supergoup Scour, bei der neben Anselmo auch John Jarvis (Pig Destroyer, Agoraphobic Nosebleed), Derek Engemann (ex-Cattle Decapitation), Mark Kloeppel (Misery Index) und Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index) spielen, wurde der Pantera-Klassiker ‘Slaughtered’ performt.

Einleitend sprach Anselmo die Widmung aus: „This is one for you Vince.“ Wortkarg, aber ehrlich fiel auch sein Gedenken in erwähntem Video-Statement aus: „Vince, in meinem Herzen wird immer Liebe für dich sein. Ruhe in Frieden.“

Seht hier ‘Slaughtered’ von Scour, leider mit üblem Sound:

https://www.youtube.com/watch?v=uS70emOOGgw Video can’t be loaded: Phil Anselmo & Scour – „Slaughtered“ Pantera cover – 7/5/18 – Baltimore (https://www.youtube.com/watch?v=uS70emOOGgw)

Vinnie Paul und sein Bruder „Dimebag“ Darrell Abbott waren Mitbegründer von Pantera. Als die Band 2003 auseinanderbrach, starteten sie die Band Damageplan.

Weiterlesen 13. Todestag von Dimebag Darrell: Wir zeigen die besten Fotos des Pantera-Gitarristen Dimebag Darrell wurde am 08.12.2004 auf der Bühne erschossen - der Schock sitzt heute noch tief. Wir erinnern mit den besten Fotos an den Damageplan- und Pantera-Gitarristen! Am 8. Dezember 2004, während eine Damageplan-Konzerts in Columbus, Ohio, wurde Dimebag tragischwerweise von einem geistig verwirrten Mann auf der Bühne erschossen.

Zerwürfnis

Der Verhältnis zwischen Vinnie und Anselmo verhärtete sich nach Dimebags Tod, weil Vinnie Vorwürfe gegenüber Anselmo losließ, dass dieser indirekt am Tod von Dimebag schuld sei.