Phil Demmel: So empfand er das Vorspielen bei Sepultura

Phil Demmel bei einer Machine Head-Show am 3. Dezember 2011 in der Londoner Wembley Arena

Im Rahmen einer Podcast-Folge von ‘Put Up Your Dukes’ sprach der ehemalige Machine Head– und aktuelle Vio-lence-Gitarrist Phil Demmel über sein Vorspielen bei Sepultura. Als Frontmann Max Cavalera die Band 1996 verließ, wurde der Musiker als potenzieller Nachfolger gehandelt.

Erfrischende Erfahrung

Im Gespräch mit Rob Dukes, Exodus-Sänger und Host von ‘Put Up Your Dukes’, denkt Phil Demmel an das damalige Vorspielen zurück. „Ich hatte die Musik zu der Zeit irgendwie aufgegeben. Ich war mit meiner ersten Frau verheiratet, war jung und dumm“, erklärte er. „Ich hatte einen tollen Job, ich war in der Gewerkschaft und dreimal pro Woche Snowboarden, Golfen und Basketball spielen – das habe ich einfach gemacht und mich der Musik mehr und mehr entfernt.“

Zu dieser Zeit spielte und sang Phil noch bei Torque. Doch als Sepultura ihn als Nachfolger für Max Cavalera anfragten, versuchte er sein Glück bei den Brasilianern – allerdings ohne Erfolg. „Ich denke, dass sich Sepultura bereits für Derrick Green entschieden hatten", so Phil. Trotzdem blieb sein Intermezzo bei der Band nicht folgenlos. Im Rahmen der gemeinsamen Proben werkelten beide Parteien an einem gemeinsamen Song, der später sogar das Licht der Welt erblicken sollte. „Es war ein Song namens 'Choke', der auf der ersten Platte mit Derrick war (AGAINST, 1998 – Anm.d.A.)", erinnert sich der Gitarrist.

Obwohl Phil Demmel nicht dauerhaft bei Sepultura bleiben sollte, bereut er nicht, einst bei den Thrash-Metallern vorgespielt zu haben. Es sei ein wertvolles Gastspiel für ihn gewesen, wie er weiter ausführte. „Es war eine gute Erfahrung, eigene Texte für Sepultura-Songs zu schreiben und meine Phrasierung im Hinblick auf den Gesang zu finden.“

