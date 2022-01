Philip H. Anselmo & The Illegals: Tour abgesagt!

Phil Anselmo And The Illegals beim Hell And Heaven am 14. März 2020 in Toluca, Mexiko

„Aufgrund der anhaltenden Reiseunsicherheit in diesen COVID-Zeiten werden Philip H. Anselmo & The Illegals bedauerlicherweise bei den Festivals 2022 nicht auftreten. Die Band bedankt sich bei ihren Fans für ihre Unterstützung und Verständnis und freut sich darauf, auf europäischen Boden zurückzukehren, sobald es die Zeit erlaubt“ ,verkündete die Band am 10. Januar.

Mit „A Vulgar Display Of Pantera“ führten Anselmo und seine Sologruppe das Erbe von Pantera fort. Im Set sind ausgewählte Stücke aus den fünf klassischen Alben der kultigen Metal-Band vertreten.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER Februarausgabe 2022: Pantera, Kreator, Saxon u.v.a. 30 Jahre VULGAR DISPLAY OF POWER: In unserer Titel-Story würdigen wir eines der metallischsten Alben der Neunziger Jahre.

Die Band besteht aus Anselmo, den Gitarristen Stephen Taylor (Superjoint) und Mike DeLeon (Flesh Hoarder, Beining Killed, ex-Mod), Schlagzeuger José Manuel „Blue“ Gonzalez (Superjoint, Warbeaster) und Bassist Derek Engemann (Scour, Ex-Cattle Decaption). Das letzte Album der Band, CHOOSING MENTAL ILLNESS AS A VIRTUE, wurde 2018 über Anselmos eigenes Label Housecore Records veröffentlicht.

Anselmo verarbeitet Tod von Dimebag in den Texten

Am 8. Dezember 2004 wurde Pantera-Gitarrist „Dimebag“ Darrell Abbott während eines Auftritts von Damageplan in Columbus, Ohio auf der Bühne von einem schizophrenen Psychopathen erschossen. Dieser glaubte, die Mitglieder von Pantera würden seine Gedanken stehlen.

„Ich nehme Geisteskrankheit wirklich ernst. Man muss sich nur ansehen, was meinem Gitarristen damals passiert ist. Die Leute sollten miteinander reden, sich lieben und diese an erste Stelle setzen. Dann klappt alles andere normalerweise auch, man muss zusammenhalten“, so Anselmo.