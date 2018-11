Plattenteller mit Alea der Bescheidene (Saltatio Mortis)

Nachdem die ersten Konzerte der Saltatio Mortis-Herbst-Tour 2018 mit dem Zusatz „ausverkauft“ vermeldet wurden, legt die Band im kommenden Jahr weitere Shows nach.

Mit dem aktuellen Album BROT UND SPIELE setzen Saltatio Mortis erneut auf zeitkritische Themen und nehmen wie gewohnt kein Blatt vor den Mund, wenn sie wie so oft den Finger in so manche gesellschaftliche Wunde legen. Mit der Platte landeten die Karlsruher erneut an der Spitze der Deutschen Album Charts. Nachdem die ersten Konzerte der Herbst-Tour 2018 mit dem Zusatz „ausverkauft“ vermeldet wurden, legen Saltatio Mortis im kommenden Jahr weitere Shows in folgenden Orten nach, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. In Castellis Weiterhin laden Saltatio Mortis im August 2019 mit ihrer Konzertreihe "In Castellis" erneut ein, bei ihrem Zug durch Burgen und Festungen in lauen Sommernächten ausgelassen zu feiern.…