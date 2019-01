Plattenteller mit Alissa White-Gluz und Michael Amott (Arch Enemy)

Welche Platte hat dein Leben verändert?

Alissa: Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist tatsächlich Arch Enemy WAGES OF SIN. Danach habe ich mich zum ersten Mal an Growls versucht.

Michael: Ganz klar, Metallica KILL ’EM ALL. Davor habe ich hauptsächlich Punk gehört.

Nenne die meistgehörte Scheibe deiner Sammlung!

Alissa: Das sind mehrere. The Distillers CORAL FANG, TRAGIC KINGDOM von No Doubt und wieder WAGES OF SIN. Besonders für mich als Sängerin sind diese interessant anzuhören.

Welches Album würdest du deinem Todfeind andrehen?

Michael: Metallica ST. ANGER.

Alissa: Man kann seinem schlimmsten Feind quasi alle Texte von jedem Cannibal Corpse-Album widmen.

Welches Lied trällerst du vor dich hin, wenn du dich unter der Dusche abschrubbst?

Alissa: Tatsächlich wärme ich meine Stimme unter der Dusche auf und übe Tonleitern.

Michael: Als letztes einen von unseren Songs, da wir mitten in der Produktion waren.

In welchem Song lässt sich die Gesinnung deiner Band am besten zusammenfassen?

Michael: Vielleicht ‘War Eternal’ oder ­‘Nemesis’, weil es immer noch Spaß macht, sie zu spielen.

Alissa: Ich stimme damit überein! Ich würde vielleicht noch ‘We Will Rise’ hinzufügen.

