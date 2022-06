PlayStation Plus: Sony stellt bestehendes Abo-Modell um

Lange hat es gedauert, jetzt ist es so weit. Sony startet seine neuen PlayStation Plus-Abo-Modelle. Nun lässt sich bei Bedarf neben dem konventionellen Abonnement auf die kostenintensiveren Stufen „Extra“ und „Premium“ upgraden. Für bestehende Kunden gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge: Wer die damit verbundenen, neuen Funktionen nicht in Anspruch nehmen möchte, der hat auch keine Mehrkosten zu fürchten.

Sony plante bereits seit geraumer Zeit den kostenpflichtigen Aboservice mit seinem Cloud-Gaming PlayStation Now zu verschmelzen. Nun hat der japanische Technik-Konzern sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und das neue Angebot in verschiedene Modelle aufgesplittet. Die erfreuliche Nachricht zuerst: Wollt ihr weiterhin nur den reinen Onlineservice für eure Spiele nutzen, dann müsst ihr keinen Cent mehr bezahlen. Dieser – ab sofort „PlayStation Plus Essential“ genannt – kostet auch weiterhin 8,99 Euro pro Monat (beziehungsweise 59,99 Euro, sofern ihr direkt die komplette Jahresgebühr bezahlt).

Was ist neu?

Teurer wird es für euch nur, sofern ihr Zugriff auf „PlayStation Plus Extra“ oder „PlayStation Plus Premium“ haben wollt. Ersteres verfügt über ähnliche Möglichkeiten wie der Xbox Game Pass von Microsoft. Hier stehen euch rund vierhundert PlayStation 4– und PlayStation 5– Titel zur Verfügung, die im Abo-Modell enthalten sind. Allerdings müssen die jeweiligen Spiele zuvor heruntergeladen werden – Streaming ist im Rahmen dieses Modells nicht möglich. Für das Extra werden jedoch 99,99 Euro jährlich fällig (beziehungsweise 13,99 Euro monatlich).

Reicht euch das nicht, dann könnt ihr mit „PlayStation Plus Premium“ zusätzlich auf mehr als dreihundert PlayStation 1-, PlayStation 2-, PlayStation 3 und PlayStation Portable-Ableger zugreifen. Im Gegensatz zu den beiden günstigeren Modellen ist dies hier auch als Streaming möglich. Ein vorheriger Download der einzelnen Titel ist also nicht zwingend notwendig, um diese zu nutzen. Einzig die PS 3-Titel können lediglich via Streaming gespielt werden. Kostenpunkt: 119,99 Euro pro Jahr (beziehungsweise 16,99 Euro monatlich).

Starten sollen die neuen Abo-Modelle im asiatischen Raum bereits im Juni 2022. Für Amerika und Europa wurden indes noch kein Termine festgelegt. Allzu lange wird man sich hierzulande aber wohl nicht mehr auf die Neuerungen gedulden müssen…