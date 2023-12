Possessed nehmen 2024 neues Album auf

Neues Possessed-Album schon in den Startlöchern

Im Rahmen eines Interviews mit Capital Chaos TV äußerte sich Possessed-Frontmann Jeff Becerra zum Fortschritt der Songwritingsessions für das Nachfolgealbum zum 2019er-Werk REVELATIONS OF OBLIVION. Er sagte: „Ich bin gerade dabei, das neue Album zu schreiben, das eigentlich schon draußen sein sollte, aber die Pandemie hat uns, wie alle anderen auch, aufgehalten. Ich beende gerade die Texte, und dann sollten wir 2024 aufnehmen.“

Hinsichtlich eines möglichen Veröffentlichungsdatums für das nächste Possessed-Werk sagte der Sänger: „Ich habe mit Jaap Waagemaker von Nuclear Blast gesprochen, und wir haben beschlossen, 2024 aufzunehmen. Ich arbeite außerdem auch mit Kragen Lum von Nuclear Blast und der Band Heathen zusammen. Ich plane, das Aufnahmedatum so bald wie möglich festzulegen. Natürlich weiß man nie, was passiert, also ist es am besten, zuzuschlagen, solange das Eisen heiß ist. Bis jetzt ist dieses neue Album sehr anders. Ich hoffe, die Leute werden es auf eine andere Weise genießen als jedes der vorherigen. Aber natürlich ist es für mich nicht fremd, Dinge anders zu machen.“

Damit steigert Jeff natürlich die Vorfreude auf das neue Album noch um ein gutes Stück – immerhin ist es spannend, eine Band in ihrer neuen Schaffensphase zu beobachten. Vor allem, wenn es sich um solche musikalischen Vorreiter wie die Death Metal-Ikonen Possessed handelt.

