Dave Mustaine weiß, wie der Thrash-Hase am schnellsten hoppelt. Insofern kann er gewiss auch Empfehlungen für Newcomer ausgeben.

Dave Mustaine hat das Rezept für Erfolg im Thrash Metal. Zumindest wurde der Megadeth-Chef im Interview auf BBC Radio 4 danach gefragt, was für ihn einen guten Song ausmacht. Hierbei erinnerte sich das einstige Metallica-Mitglied an eine Begegnung mit dem legendären Pop-Produzenten Quincy Jones (Michael Jackson, Sammy Davis, Jr., Ray Charles, Donna Summer). Keep it simple, stupid "Wenn man mich fragt, was ich künftigen Generationen mitgeben wollen würde, ist, zu wissen, dass Melodie entscheidend für Songs ist", findet Dave Mustaine. "Quincy Jones ist ein sehr berühmter Produzent hier in Amerika. Wir machten gerade die RUST IN PEACE-Platte und waren auf…