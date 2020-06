Premonitions Of War-Gitarrist mit 1,9 Mio $ festgenommen

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist mal wieder ein Metal-Musiker mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wie Nebraska.TV berichtet, wurde Michael Gaytan, seines Zeichens Gitarrist bei Premonitions Of War, wegen des Besitzes von 1,9 Millionen US-Dollar in Bargeld verhaftet. Eine Pointe bei der Sache: Gaytan wurde in seinem Auto angehalten, weil er beim Spurwechsel nicht geblinkt hatte.

Polizeilicher Glücksgriff

So hielt der Seward County Sheriff Mike Vance den auf der Interstate 80 in Nebraska fahrenden Gaytan an. Während der Verkehrskontrolle erschien der Premonitions Of War-Musiker den Beamten dann offenbar verdächtig. So bat Sherrif Vance um Zustimmung das Fahrzeug durchsuchen zu dürfen, wobei sie die besagten 1,9 Millionen US-Dollar in Reisetaschen entdeckten. Dem Metaller wird nun Besitz illegaler Geldmittel für den Kauf illegaler Drogen sowie Geldwäsche zur Last gelegt. Das Ministerium für Heimatschutz wird auf Bundesebene wohl weitere Anklagepunkte geltend machen.

Interessanterweise ist es jedoch nicht das erste Mal, dass der Riffer von Premonitions Of War mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. 2014 wurde Gaytan bei einer Schlägerei während eines Festivals festgenommen. Pikant bei der ganze Geschichte ist obendrein: Der Schlagzeuger der Band, Dustin Schoenhofer (ebenfalls bei Walls Of Jerichi aktiv), wurde vergangenen Herbst ebenfalls bei einer Verkehrskontrolle verhaftet – mit 600 Pfund Marijunan m Kofferraum. Folglich liegt der Verdacht nahe, dass Schoenhofer und Gaytan irgendwelche Drogenschandtaten aushecken wollten.