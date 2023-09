Primal Fear: Die Hoffnung stirbt zuletzt

auch interessant

Das komplette Interview mit Primal Fear findet ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Ein Song heißt ‘The World Is On Fire’ – ist das eine gedankliche Überschrift zum gesamten Album?

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER Podcast Folge 62 mit Primal Fear u.a. Heavy Metal Wir gedenken Hämatom-Bassist West. Rückblick aufs Summer Breeze 2023. Interview mit Primal Fear. Plus: Die wichtigsten Alben der Woche mit u.a. U.D.O. und Soen. Mat Sinner: Irgendwie schon. Wir Normalbürger kriegen zum Großteil nur das mit, was wir mitkriegen sollen. Aber selbst das reicht schon, Wasserstand, Klima et cetera. Was ist eine verlässliche Quelle, was nicht? Selbst bei der ‘Tagesschau’ bin ich mittlerweile skeptisch. Da wird für meinen Geschmack zu stark gefiltert.

MH: Seid ihr Menschen, die viel grübeln, oder eher welche, die grundsätzlich mit Optimismus in den Tag starten?

Ralf Scheepers: Ich bin eigentlich ein positiver Mensch, aber viele Dinge, die wir gerade besprochen haben, bringen mich zum Nachdenken. Aber es gibt ja auch Hoffnung, wie in dem neuen Lied ‘Play A Song’ oder der Schlussballade ‘Forever’. Aufgeben kommt für mich ohnehin nicht in Frage.

MH: Mehr Dio als Judas Priest, mehr ‘Holy Diver’ als ‘Painkiller’. Täuscht der Eindruck, dass sich auf CODE RED mehr Hard Rock- und Midtempo-Elemente als auf den letzten Alben befinden?

MS: Tempomäßig ist da schon einiges dabei. Allerdings denken wir im Songwritingteam ohnehin nicht in Schubladen. Wir machen einfach das, was uns gefällt. Das ist seit dem Debüt PRIMAL FEAR von 1998 so. Insgesamt kann man allerdings schon sagen, dass wir im Lauf der Jahrzehnte experimenteller geworden sind.

„Ich will nicht auf der Bühne umkippen.„

Empfehlung der Redaktion Primal Fear machen Pause wegen „ernsthafter Krankheit“ Power Metal Weil ein Band-Mitglied mit einer "ernsthaften Krankheit" fertigwerden muss, müssen Primal Fear alle geplanten Shows für 2021 und 2022 absagen. MH: Mat, 2021 bist du schwer erkrankt. Wie geht es dir aktuell?

MS: Okay, ich bin zufrieden. Ich habe noch ein paar motorische Probleme, vor allem, wenn es bergauf geht. Aber was ich in den zwei Jahren erreicht habe, ist toll. Die Ärzte sind viel zufriedener als ich. Ich will noch mehr erreichen. Ich lebe, mein Kopf funktioniert, und ich habe viele Ideen. Wenn es noch ein bisschen besser wird, kann ich es wieder auf der Bühne versuchen. Da muss ich aber bei hundert Prozent sein. Es bringt nichts, in den Nightliner zu steigen und sich nach zwei Tagen zu quälen. Ich will nicht auf der Bühne umkippen, damit ist keinem geholfen. Das wäre falscher Ehrgeiz.

Warum 2023 der passende Zeitpunkt für einen „Code Red“ ist, wie man die Balance zwischen Metal und Epik findet und welche Haltung Primal Fear zur Cancel Culture haben, lest ihr in der METAL HAMMER-Septemberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.