Proben mit Deicide-Neuling Taylor Nordberg

Taylor Nordberg, der für seine Mitgliedschaft bei The Absence und Inhuman Condition bekannt ist, stemmt ab sofort den Gitarristenposten der Death Metal-Gruppe Deicide. Zwei kurze Instagram-Videoclips zeigen den neuen Gitarristen bei einer gemeinsamen Band-Probe.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deicide Official Instagram (@deicideofficial)

Empfehlung der Redaktion Deicide trennen sich von Chris Cannella und stellen neuen Gitarristen vor Death Metal Nach knapp drei Jahren Zusammenarbeit verabschieden sich Deicide von Chris Cannella. Fortan spielt Taylor Nordberg an der Gitarre der Death-Metaller. Schon Anfang Februar 2022 sprach Nordberg in der „Zach Moonshine Show“ über den glücklichen Zufall, der ihn später zum neuen Deicide-Mitglied befördern sollte. „2019 tourte meine Band The Absence mit Deicide in den USA. Dort lernten wir die Jungs richtig kennen und wir verstanden uns super“, erzählte der Musiker. „Irgendwann habe ich herausgefunden, dass Glen Benton etwa zwei Straßen von mir entfernt wohnt. So wurden wir gute Kumpel, wir fuhren regelmäßig gemeinsam Fahrrad. (…) Aber lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann bekam ich mit, dass Deicide einen neuen Gitarristen suchten. Also lernte ich ein paar Songs, machte ein paar Videos, die Glen dann sah und mochte. Dann haben wir ein paar Mal geprobt und bing bang boom, hier sind wir.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deicide Official Instagram (@deicideofficial)

Das Kult-Album LEGION wird 30

Da dieses Jahr die Jubiläumsfeier des zweiten Deicide-Albums (LEGION) ansteht, bereitet sich die Band inzwischen tatkräftig auf die Aufbereitung der acht Songs der Platte vor. Die via Roadrunner veröffentlichte Scheibe markierte 1992 den Start einer schillernden Extreme Metal-Karriere und soll dementsprechend gebührend geehrt werden.

