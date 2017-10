Rammstein: arte zeigt RAMMSTEIN: PARIS

Foto: arte. All rights reserved.

Mit dem spektakulären Musikfilm RAMMSTEIN: PARIS über die monumentale “Made In Germany 1995-2011”-Tour der Band, der erst im März 2017 in die Kinos kam, kann sich der Zuschauer nun selbst ein Bild davon machen. arte zeigt das Meisterwerk des schwedischen Regisseurs Jonas Åkerlund exklusiv im Rahmen seines Schwerpunkts “Metal ist für alle da” am Freitag, den 27. Oktober, zur besten Sendezeit.

Die nachfolgende Dokumentation „Rock’n’Religion: Pop und Glauben“ fühlt der komplizierten Beziehung zwischen Rock und Religion auf den Zahn: Ein Blick zurück auf 60 Jahre des erbitterten Kampfs, in dem sich Gott, Teufel und Rock’n’Roll scheinbar unversöhnlich gegenüberstanden.

Das komplette Abend-/Nacht-Programm von arte am 27. Oktober 2017: