Nur mehr gute zwei Wochen — dann erscheint am 29. April endlich das neue Rammstein-Opus ZEIT. Für die besonders eingefleischten Fans bietet sich nun bereits vorher schon eine Gelegenheit, sich den Longplayer zu Gemüte zu führen. Wie unter anderem „hallo 24“ berichtet, organisieren Till Lindemann & Co. offenbar einen Tag vor Albumveröffentlichung sogenannte Pre-Listening-Events in Kinos im ganzen Land.

Satter Klang

Die Instagram-Seite „rammwiki“ will sogar an eine Pressemitteilung gelangt sein. Dort drin steht: „Vor dem herbei gesehnten achten Studioalbum der Band, ZEIT, präsentieren Rammstein ein einzigartiges Hörerlebnis in Kinos weltweit. Fans werden in der Lage sein, die Platte in vollem Dolby-Atmos-Sound am Tag vor der offiziellen Albumveröffentlichung zu erleben. Das Event besteht aus Musikvideos und eigens kreierten Visuals, die jeden Song ergänzen. So wird es Musikclips für drei Stücke geben. Zwei davon sind bereits bekannt, ein drittes Video wird an diesem Abend im Kino Premiere feiern. Die verbleibenden acht Songs werden mit Grafiken auf der Leinwand gezeigt.“

Bei der Filmwelt Herne zum Beispiel gibt es das Pre-Listening-Event von Rammstein bereits als offiziellen Programmpunkt. Tickets sind derzeit allerdings noch nicht buchbar. Die Dauer der Veranstaltung wird dort mit circa 50 Minuten angegeben. Wer wissen will, ob so ein Pre-Listening auch in seiner Nähe steigt, surft am besten zu Google rüber. Dort finden sich einige Städte beziehungsweise Kinos mit entsprechenden Ankündigungen.

Das ist ihre ZEIT: Das Phänomen Rammstein – unsere Titelgeschichte in METAL HAMMER-Ausgabe 05/2022.

