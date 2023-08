Reaper: Summer Breeze-Chef steigt bei Label ein

Foto: Reaper Entertainment. All rights reserved.

auch interessant

Das Heavy Metal-Label Reaper Entertainment bekommt Verstärkung. So konnten die beiden Gründer Gregor Rothermel und Florian Milz den Summer Breeze-Veranstalter Achim Ostertag dafür gewinnen, bei Reaper einzusteigen. Ostertag ist nun Mitgesellschafter der Firma, die in diesem Zuge zu einer GmbH wird — mit Florian Milz und Gregor Rothermel als Geschäftsführer.

Florian Milz kommentiert: „Achim und ich kennen uns schon sehr lange. Aber während meiner kurzen Zeit bei Silverdust sind wir richtige gute Freunde geworden. So kam es, dass wir bereits letztes Jahr das Debütalbum seiner Band Voodoo Kiss über Reaper veröffentlicht haben und damit sensationell in die deutschen Album-Charts eingestiegen sind. Ich glaube, dabei hat Achim wieder großen Spaß am Label-Ggeschäft gefunden. Dass er nun bei uns mit eingestiegen ist, bedeutet mir sehr viel. Ich könnte mir keine bessere Konstellation vorstellen. Greg, Achim und ich vertrauen uns blind und harmonieren als perfektes Team. Auf das nächste Kapitel der Reaper-Geschichte!“

Große Bereicherung

Gregor Rothermel ergänzt: „Über die Jahre hat sich bei Reaper eine ganz besondere Dynamik entwickelt. Umso schöner ist es, Achim jetzt an Bord zu haben, der das gleiche Herzblut und Mindset mitbringt. Durch den Release mit Voodoo Kiss hatten wir erstmalig die Gelegenheit, intensiv zusammenzuarbeiten. Und außerdem konnte er sich ein direktes Bild davon machen, wie wir bei Reaper arbeiten. Mit Achim haben wir nun nicht nur jemanden gefunden, der menschlich zu 100 Prozent zu uns beiden passt, sondern auch jemanden, der mit seinem Wissen und seiner Erfahrung eine sehr große Bereicherung für das Label darstellt.“

Natürlich hat Achim Ostertag ebenfalls ein paar Worte zu sagen: „Nach dem Ende meines eigenen Labels (Silverdust Records) 2011 habe ich oft wehmütig auf die Zeit zurückgeschaut. Seit Flori bei Silverdust gearbeitet hatte, habe ich Reaper natürlich noch intensiver verfolgt, und als er mir anbot, das Voodoo Kiss-Album zu veröffentlichen und ich noch deutlicher sah, mit wie viel Herzblut hier an den Releases gearbeitet wird, musste ich keine Sekunde nachdenken, als Flori und Greg auf der Suche nach einem Partner waren. Hier haben sich 3 Leute gefunden, die alle gleich ticken, und die Zusammenarbeit macht unglaublich viel Spaß.“

VOODOO KISS VON VOODOO KISS BEI AMAZON ORDERN!

Nach eigenen Angaben stehen zurzeit etwa 30 Bands bei Reaper unter Vertrag, darunter Tankard, Memoriam, Metal Church und die Children Of Bodom-Nachfolger Warmen. Als Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz fungiert die Warner Music Group, in allen anderen Ländern die Warner-Tochter ADA.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.