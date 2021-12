Manowar-Boss und -Mastermind Joey DeMaio ist durch einen unerwarteten Kreativitätsschub vor ein unvorhergesehenes Problem gestoßen.

2022 feiern Manowar das 30. Jubiläum ihres Albummeilensteins THE TRIUMPH OF STEEL (1992). Darauf findet sich der 28 Minuten lange, von Homers Schrift ‘Illias’ inspirierte Track ‘Achilles, Agony And Ecstasy In Eight Parts’. Aus diesem Anlass haben Joey DeMaio und Co. kürzlich den neuen Song ‘The Revenge Of Odysseus’ aufgenommen, der nun von Homers ‘Odyssee’ inspiriert ist. Für den von Sakis Tolis (Rotting Christ) ins Altgriechische übersetzten Erzähler-Part konnte die Band die Schauspieler Kostas und Konstantinos Kazakos engagieren. Kreative Entwicklung Eigentlich war das Stück für ein neues Studioalbum gedacht. Doch nach diesem Unternehmen weiß Bandboss DeMaio nicht mehr, ob die…