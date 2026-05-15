Ein Blick auf die Band genügt, um erraten zu können, welche Einflüsse man in OLD GODS AWAKEN erwarten kann. Aber, Nicht-Folk Metal-Fans und Fantasy-Hater – seid keine Spielverderber! Atavistia haben euch noch mehr zu bieten als mittelalterliche Blas- und Zupfinstrumente, episch-dramatischen Gesang und altes Englisch! Zwar werden sie euch mit dem typischen Mittelaltertavernensauf­video zu ‘Mystic Tavern’ auf der Nase herumtanzen, den ein oder anderen jedoch bald schon mit den hervorragend exekutierten Death Metal-Vocals, der schmackhaften Mischung aus harten und schnellen Gitarren-Riffs und ebenso hartem wie schnellem Schlagzeug überzeugen können. Und wenn euch das nicht erwärmen kann – oder ihr nicht genug bekommen könnt –, so lasset euch von tollen cinematischen Interludien in ‘Seeker Of Time’, den wunderschönen, kreativen Soli im titelgebenden ‘Old Gods Awaken’ und ‘Goddess Of My Dreams’ sowie der gut gelungenen Kombination aus mittelalterlicher Tanzmusik und harten Riffs sowie den Rhythmusgitarren in den Strophen überzeugen! Denn sowohl Letztere und die Lead-Gitarre, die wie auch die orchestralen Elemente und mittelalterlichen Instrumente maßgeblich zu der Schönheit der Musik beiträgt, als auch die stimmliche Leistung von Mattias Sippola müssen an dieser Stelle hervorgehoben werden. Ein gelungenes Album!

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