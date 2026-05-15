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Atavistia OLD GODS AWAKEN

Death Metal, Blood Blast (8 Songs / VÖ 15.5.)

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5.5/ 7
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Ein Blick auf die Band genügt, um erraten zu können, welche Einflüsse man in OLD GODS AWAKEN erwarten kann. Aber, Nicht-Folk Metal-Fans und Fantasy-Hater – seid keine Spielverderber! Atavistia haben euch noch mehr zu bieten als mittelalterliche Blas- und Zupfinstrumente, episch-dramatischen Gesang und altes Englisch! Zwar werden sie euch mit dem typischen Mittelaltertavernensauf­video zu ‘Mystic Tavern’ auf der Nase herumtanzen, den ein oder anderen jedoch bald schon mit den hervorragend exekutierten Death Metal-Vocals, der schmackhaften Mischung aus harten und schnellen Gitarren-Riffs und ebenso hartem wie schnellem Schlagzeug überzeugen können. Und wenn euch das nicht erwärmen kann – oder ihr nicht genug bekommen könnt –, so lasset euch von tollen cinematischen Interludien in ‘Seeker Of Time’, den wunderschönen, kreativen Soli im titelgebenden ‘Old Gods Awaken’ und ‘Goddess Of My Dreams’ sowie der gut gelungenen Kombination aus mittelalterlicher Tanzmusik und harten Riffs sowie den Rhythmusgitarren in den Strophen überzeugen! Denn sowohl Letztere und die Lead-Gitarre, die wie auch die orchestralen Elemente und mittelalterlichen Instrumente maßgeblich zu der Schönheit der Musik beiträgt, als auch die stimmliche Leistung von Mattias Sippola müssen an dieser Stelle hervorgehoben werden. Ein gelungenes Album!

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Parkway Drive bestätigen: Es war Ben Gordons Bruder
Parkway Drive
Parkway Drive-Schreihals Winston McCall hat sich ausführlich zur Tat des Bruders von Drummer Ben Gordon geäußert.
Parkway Drive hatten kürzlich vermeldet, dass sich ein ehemaliges Crew-Mitglied der Band schuldig bekannt hat, im Jahr 2002 mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen zu haben. Der Täter heißt Jed Gordon, weswegen Spekulationen aufkamen, es könne sich dabei um den Bruder von Schlagzeuger Ben Gordon handeln. Dies hat die Metalcore-Gruppe aus Australien nun bestätigt. Frontmann Winston McCall geht in einer Videobotschaft ausführlich auf alle Aspekte des Themas ein. Eingeständnisse "Ich bin hier, um über die aktuelle Situation um Jed Gordon — unseren ehemaligen Merchandise-Typen und Bens Bruder — zu sprechen, der auf schuldig plädiert hat, 2002 Sex mit einer Minderjährigen gehabt…
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