Der Children Of Bodom-Gründer und -Frontmann Alexi "Wildchild" Laiho ist gestorben. Er wurde nur 41 Jahre alt.

Einer der renommiertesten Gitarristen der Welt weilt nicht mehr unter uns: Alexi Laiho, bekannt als Frontmann der Band Children Of Bodom, verstarb vergangene Woche in seiner Heimat in Helsinki, Finnland. Laiho litt in den vergangenen Jahren unter schweren gesundheitlichen Problemen. Alexi Laiho und Schlagzeuger Jaska Raatikainen gründeten 1993 Children Of Bodom. Die Band entwickelte sich zu einem der gefeiertesten Metal-Acts in Finnland – bis hin zu ihrem letzten Abschiedskonzert im Dezember 2019. Im vergangenen Jahr formierte sich unter Alexi Laiho Bodom After Midnight. Jene nahmen drei Songs und ein Musikvideo auf, welche nun posthum erscheinen werden. Neben Children Of Bodom…