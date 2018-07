Nachdem der Pantera-Schlagzeuger Vinnie Paul am 22. Juni im Alter von 54 Jahren verstarb, wird einen Tag nach seiner Beerdigung eine offizielle Gedenkfeier in Texas stattfinden.

Nach dem unerwarteten Tod von Vinnie Paul, der am 22.6.2018 im Schlaf verschied, ist die Trauer in der Metal-Welt groß. Über die offizielle Facebook-Seite von Pantera wurde nun eine öffentliche Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Vinnie Paul angekündigt. "Vinnie Paul: A Public Celebration of Life" wird am Sonntag, dem 1. Juli in Dallas, Texas stattfinden und ermöglich Fans, Freunden und Familie von dem Musiker Abschied zu nehmen. Die öffentliche Veranstaltung ist genau einen Tag nach der Beerdigung des Musiker am Samstag, den 30. Juni. https://www.facebook.com/Pantera/photos/a.264927659696.137401.19058419696/10156555931224697/?type=3&theater