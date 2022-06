Crobot FEEL THIS

Um die bemerkenswerte Erfolgsbilanz (mehr als 30 Millionen Streams allein für das 2019er-Vorgän­ger­album MOTHERBRAIN) der Pennsylvania-Rocker Crobot zu verstehen, muss man die Ingredienzen ihres imponierenden Wall Of Sound-Rock’n’Roll auflisten. Zunächst einmal ist die Produktion konsequent auf „scharf“ gestellt, will sagen: Jeder Drum-Schlag peitscht unbarmherzig ins Gehör, jedes Gitarren-Riff rasiert messerscharf das Trommelfell, jede Gesangsnote wildert an vorderster Front. Diese Mischung funktioniert auf der Bühne wie im Radio gleicher­maßen gut, weshalb sich die vier Musiker auf ihrem neuen, fünften Album FEEL THIS für eine Art Hybridproduktion entschieden haben: Anstatt möglichst ökonomisch zu arbeiten, nämlich – Song-übergreifend – Instrument für Instrument einzuspielen, wurde jeder Track komplett fertiggestellt, bevor man sich um den nächsten kümmerte.

Weshalb dies für FEEL THIS so wichtig ist? Weil man die Entschlossenheit spürt, mit der das US-Quartett in jeder einzelnen Nummer fokussiert und hochdynamisch zu Werke geht. In Kombination mit dem gewohnt tadellosen Songwriting und einem sicheren Gespür für Grooves, Hooks und hymnische Melodien ist dies das Rezept einer Scheibe, die in große Fußstapfen tritt (siehe oben erwähnte Streams), aber dennoch das Potenzial hat, möglicherweise sogar noch eine Schippe drauflegen zu können.

