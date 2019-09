Eben noch den Reigen auf dem Summer Breeze eröffnet, folgt das neue Album der 2014 ins Leben gerufenen Todesjünger Endseeker auf dem Fuß: Mit seiner zweiten Höllenausgeburt verzichtet der Vorschlagtrupp bewusst auf eine melodische Einleitung und protzt nicht nur mit der (live bereits vorgestellten) Titelhymne, sondern kommt darüber hinaus auch eine Prise mehrdimensionaler als auf dem Debüt daher. Dass dies nicht auf Kosten von Brutalität oder Durchschlagskraft geschieht, ist dem Quintett hoch anzurechnen: Lenny Osterhus röhrt in bester van Drunen-Manier ausgemergelt alles in Grund und Boden und untermalt damit Endseekers musikalisches Wüten, das Old School-Gruppen wie Entombed, Dismember oder Grave huldigt.

Zudem zeigt THE HARVEST, dass die Hamburger in jedweder Geschwindigkeit können, was in Hits wie dem verpflichtenden ‘Immortalized’ und dem tieftönenden Schlachtfest ‘Vicious Devourer’ resultiert. Wer dazu noch die Eier hat, sich unter Hinzunahme des Grave-Gitarristen (!) des Megadeth-Covers ‘Symphony Of Destruction’ (!!) anzunehmen, kann nur gewinnen. Bitte mit einer der genannten Truppen auf Tour gehen, und ab die Post!