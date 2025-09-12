Toggle menu

HOLLOW KNIGHT: SILKSONG

Jump’n’Run, Team Cherry

6.5/ 7
Selten war der Hype um einen Indie-Titel größer als bei ‘Hollow Knight: Silksong’. Bereits der Vorgänger ‘Hollow Knight’ (2017) bewies mit seiner stimmungsvollen Aufmachung und dem Comic-haften Stil, dass große Gaming-Kunst nicht zwangsläufig aus AAA-Schmieden stammen muss. Als der Veröffentlichungstermin der Fortsetzung im Rahmen der gamescom 2025 bekanntgegeben wurde, brach ein Sturm der Begeisterung los. Ursprünglich als Addon über eine Kickstarter-Kampagne gestartet, wuchs das Projekt über Jahre hinweg zu einer eigenständigen Fortsetzung heran. Als Protagonistin Hornet, die ins Königreich Pharloom entführt wurde, hüpft man durch liebevoll gestaltete, detailreiche Umgebungen, kämpft mit der Nadel gegen Gegnerhorden und löst Rätsel, um die Hintergründe ihrer Gefangennahme zu ergründen. Besonders die Boss-Kämpfe stechen in ‘Hollow Knight: Silksong’ hervor: herausfordernd, taktisch abwechslungsreich und für Genre-Verhältnisse äußerst fordernd.

Und dann ist da noch der Preis: 20 Euro für eines der meisterwarteten Spiele der letzten Jahre. Das ist nicht nur ein attraktiver Gegenentwurf zu den stetig steigenden Preisen im Gaming-Sektor, sondern auch ein Statement: Qualität, Leidenschaft und Fairness lassen sich vereinbaren. Team Cherry zeigt damit, dass man auch im Kleinen sowohl spielerisch als auch kulturell Maßstäbe setzen kann – und macht klar: Wer meint, große Gaming-Kunst müsse teuer sein, verpasst eine Indie-Perle, die weitaus heller strahlt als manch ein Blockbuster-Titel.

ESO-Taverne: Helden, Hochzeiten, Heldrungen
ESO-Taverne 2025
Die ESO-Taverne hat Mitte Juli ihre elfte Ausgabe in der Wasserburg Heldrungen zelebriert. METAL HAMMER war mittendrin.
Was ist Realität, was Spiel? In der Wasserburg Heldrungen verschwimmen diese Grenzen. Kaum ein MMORPG ist so lebendig und von einer so engagierten Community getragen wie ‘The Elder Scrolls Online’ (ESO). Seit mehr als einem Jahrzehnt entführt es seine Spieler in eine faszinierende Fantasy-Welt voller Abenteuer, Mythen und Geschichten. Zur Feier ihrer elften Auflage hat die ESO-Taverne am 12. und 13. Juli ihre Helden in die Wasserburg Heldrungen gerufen. METAL HAMMER war dabei. Prominente Fans Schon beim ersten Blick über das Gelände der Wasserburg Heldrungen wird deutlich, wie eng das ‘The Elder Scrolls’-Universum und die Metal-Szene miteinander verwoben sind. Wer…
