Leider müssen High On Fire ihre Co-Headlinertour mit Municipal Waste absagen, da Matt Pike dringend unters Messer musste.

[Update] Matt Pike hat die Operation gut überstanden und über den High On Fire-Instagram-Account ein Foto des frisch operierten Zehs gepostet. Wirklich viel wurde nicht weggeschnippelt: https://www.instagram.com/p/BpzWWKQl3NP/ Vor zwei Monaten wurde die feine "Speed Of The Wizard"-Tournee angekündigt, doch nun mussten High On Fire die für November geplanten US-Termine leider canceln. "Unser Frontmann Matt Pike erlitt einen medizinischen Notfall, in dessen Folge eine teilweise Amputation einer seiner Zehen notwendig ist. Diese Behandlung muss schnellstmöglich erfolgen", so die Band in einem Statement. Leider überlappt die Genesungszeit mit den geplanten Tour-Terminen mit Municipal Waste, daher können High On Fire leider nicht…