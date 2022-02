Fünf Jahre sind seit ATONEMENT ins Land gezogen. Für IMMOLATION ohrenscheinlich ein halbes Jahrzehnt voller Dunkelheit und Frust. Letzteren bauen die New Yorker Death Metal-Urgesteine auf ihrem elften Album ab, während sie sich in Ersterer suhlen. Die instrumentale Einleitung ‘Abandoned’ zieht die Hörerschaft in eine neblige, kalte, lichtlose Szenerie, die von einschlagenden Blastbeat- und Groove-Bomben anschließend stroboskopartig aufgehellt wird. Und zwar im fliegenden Wechsel, tobt sich die Band in Songs wie ‘Noose Of Thorns’ oder ‘Shed The Light’ doch wie gewohnt zwischen infernal-dissonanten und atmosphärisch-schleppenden Passagen aus. Ja, Immolation bleiben vorhersehbar und tun, was sie – und andere (US-)Todesurgesteine – seit über 30 Jahren tun.

Dank ihrer kompakten, auf Abwechslung bedachten Herangehensweise langweilen ihre Drei- bis Vierminüter allerdings nur selten. Nicht zuletzt, weil einige ACTS OF GOD-Kompositionen im direkten Vergleich mit ihren ATONEMENT-Vorgängern zwingender ausfallen. Vor allem das Titelstück, der Wüterich ‘The Age Of No Light’, das rabenschwarz-epische ‘Derelict Of Spirit’ und der optimal ausbalancierte Volltreffer ‘Let The Darkness In’ hinterlassen bleibenden Eindruck in Nacken, Pommesgabel und dem nachbarlichen Beschwerdeprotokoll. Reichlich Gründe also, es Immolation gleichzutun und ACTS OF GOD als Ventil für die Schattenseiten des Lebens zu nutzen.

