Das Wacken Open Air ist eine feste Metal-Institution, musste 2020 aber leider abgesagt werden. Hier gibt es alle wichtigen Infos!

METAL HAMMER präsentiert: Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 31. Juli 2021 statt. Veranstaltungsort Klar doch: Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets [Update vom 01.05.2020] Ihr habt folgende Wahlmöglichkeiten Ihr könnt das W:O:A 2020 Ticket ohne Mehrkosten gegen ein W:O:A 2021 Ticket "tauschen". Ihr könnt euch den Wert des W:O:A 2020 Tickets in Form eines Gutscheins erstatten lassen. Den Gutschein könnt ihr für sämtliche Artikel (Tickets und Merchandise) bei Metaltix…