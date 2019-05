Lars Ulrich nostalgisch: Zum 37. Jahrestag des ersten Metallica-Konzerts überhaupt kramte er in seinen Schubladen und fand einige Erinnerungen.

Kalifornien, 14. März 1982: Das erste Konzert einer jungen Thrash Metal-Band steht an. Erst in wenigen Monaten werden Metallica ihren ersten Song auf der METAL MASSACRE-Compilation veröffentlichen. Im Radio City in Anaheim auf der Bühne stehen damals James Hetfield (Gesang), Dave Mustaine (Gitarre), Ron McGovney (Bass) und Lars Ulrich (Schlagzeug). Gespielt werden hauptsächlich Cover-Versionen, und laut Ulrich haben gerade mal um die 75 Leute haben je 15$ bezahlt, um diese unbekannten Jungspunde zu erleben. Die Setlist des ersten Metallica-Gigs: Hit The Lights (Hetfield, Ulrich) Blitzkrieg (Blitzkrieg Cover) Helpless (Diamond Head Cover) Jump In The Fire (Hetfield, Ulrich, Mustaine) Let It…