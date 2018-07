Die Spielemesse E3 ist im vollen Gang und es wurden schon viele neue Games präsentiert. Wir stellen euch die besten Highlights vor.

In diesem Jahr findet vom 12. bis zum 14. Januar 2018 wieder die „Electronic Entertainment Expo“ statt. Die E3, wie die Messe in der Kurzform heißt, ist zweifelsohne die wichtigste Spielemesse der Welt und jedes Jahr stellen Branchengrößen wie Sony, Microsoft, Bethesda und EA neue Spiele vor. So natürlich auch in diesem Jahr. Bei der schieren Menge an Neuvorstellungen kann man allerdings schnell den Überblick verlieren. Wir haben deshalb hier die Highlights für euch zusammengefasst. Resident Evil 2 Bereits im August 2015 hat Capcom bestätigt, offiziell am Remake von „Resident Evil 2“ zu arbeiten. Seitdem hat man aber nie wieder…