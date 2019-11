Zur Ausstrahlung des Metallica-Konzertfilms ‘S&M²’ stürmten vielerlei Fans die Kinosäle, weswegen es nun einen Zusatztermin am 30. Oktober 2019 gibt.

Am 9. Oktober lief Metallicas ‘S&M²’-Konzertfilm für eine Nacht in den Kinos und das nicht ohne Erfolg: Die Vorführung brachte unglaubliche 5,5 Millionen US-Dollar ein. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Band es nicht bei der einen Ausstrahlung belässt. Zusatztermin ist nun der 30. Oktober. Tickets sind erneut auf metallica.film erhältlich. Auf der Seite kann man auch gleich nach dem am nahegelegensten Kino suchen. Der Konzert-Streifen enthält die Aufnahmen der ‘S&M²’-Auftritte, die Metallica zusammen mit dem San Francisco Symphony-Orchester am 6.9. und 8.9.2019 in San Francisco spielten. Erstmals fand die band 1999 mit dem Orchester zusammen, woraufhin das Live-Album…