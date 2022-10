Knorkator, Sylosis, Tankard und viele mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Anti-Flag bringen ihre Single ‘The Flight Of Our Lives’ unter das Musikvolk und haben sich dafür mal eben mit Tim McIlrath von Rise Against, sowie Brian Baker von Bad Religion zusammengetan. Ein mehr als beachtenswertes Punk-Dreierlei! Avantasia laden uns zum Mitsingen ein! Ihr Lyric-Video zur Powerballade ‘Misplaced Among The Angels’ kann damit als Duett nachperformt werden, zumal sich Tobias Sammet und Nightwish -Sängerin Floor Jansen gemeinsam ans Mikrofon getraut haben. Das dolle Stück wird ebenfalls auf der am 21.10. erscheinende Scheibe A PARANORMAL EVENING…