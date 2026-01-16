Das fünfte Studio­werk der 2013 aus der Taufe gehobenen Finnen Marianas Rest beginnt ungewöhnlich – nämlich mit sakral angehauchten Chören, gefolgt von einer weiteren Minute Requiemstimmung mit Orgel. Man merkt sofort, dass der Tod hier nicht nur als Genre eine Rolle spielt (der Albumtitel bedeutet übersetzt „die Hinterbliebenen“). Dazu passt auch der Sound, für den man das Sextett eigentlich kennt und der in der Folge zuverlässig erklingt: sesolater Death-Doom in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, mit garstig-harschem Gesang und atmosphärischen Keyboard-Teppichen, die dezent gotisches Flair verbreiten. Akzente wie Flüstern (‘Rat In The Wall’), Klargesang (‘Again Into The Night’), hintergründige Frauengesänge (‘Burden’), Einsprecher (‘Goodbyes And Good Intentions’), ein fließendes Instrumental (‘Tyhjä’) oder stimmungsvolle Chöre (‘The Colour Of You’) verstärken die intensive Atmosphäre, mit der Marianas Rest – auch dank der Thematik – zuverlässiger als je zuvor Gänsehaut erschaffen und wirklich bewegen. Einige Lieder entwickeln dank zackigem Tempo sogar so viel Schwung und Nachdruck, dass sie als kleine Hits durchgehen (zum Beispiel ‘Diamonds In The Rough’). Mit knapp einer Stunde Spielzeit und seiner ­herunterziehenden Machart bleibt THE BEREAVED trotzdem ein Klein­od, ­dessen Größe wohl nur ein ein­ge­weihter Kreis entdecken wird. Dann aber richtig!

