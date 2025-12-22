Wer in den Neunzigern ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall Of The Foot Clan’ (1990) gespielt hat oder jüngst auf der gamescom 2025 das kommende ‘He-Man And The Masters Of The Universe: Dragon Pearl Of Destruction’ anspielen konnte, wird seine helle Freude an ‘Marvel Cosmic Invasion’ haben. Wahlweise als Superheld oder -schurke aus dem Marvel Comics-Universum – darunter Spider-Man, Storm, She-Hulk, Venom oder einigen anderen – kämpft sich der Spieler durch 2D-Schlauch-Level und diverse Gegnerhorden. Dabei wechseln sich klassische Prügel-Passagen mit Geschicklichkeitsabschnitten und Boss-Kämpfen ab, die an die goldene Ära der Side-Scroller erinnern, ohne dabei altbacken zu wirken. Grafisch setzt das Spiel auf einen farbenfrohen, Comic-haften Stil, der die Charaktere wiedererkennbar macht und die Level abwechslungsreich gestaltet.

Besonders gelungen sind die unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren: Spider-Man schwingt elegant über Abgründe, She-Hulk setzt rohe Kraft ein, während Venom mit seinen Tentakeln überraschende Attacken ausführen kann. Die Steuerung reagiert präzise, die Schwierigkeitskurve ist fair, bietet aber auch Hardcore-Fans fordernde Momente. ‘Marvel Cosmic Invasion’ beweist, dass es nicht immer ein gigantisches Open World-Rollenspiel braucht, um Spaß zu machen. Manchmal genügt auch ein kompakter, durchdachter Titel, der Nostalgie und moderne Spielmechanik clever vereint. Retroliebhaber und Marvel-Fans kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten.