Toggle menu

Metal Hammer

 Search

MARVEL COSMIC INVASION

Action-Adventure, Tribute Games/Dotemu

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wer in den Neunzigern ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall Of The Foot Clan’ (1990) gespielt hat oder jüngst auf der gamescom 2025 das kommende ‘He-Man And The Masters Of The Universe: Dragon Pearl Of Destruction’ anspielen konnte, wird seine helle Freude an ‘Marvel Cosmic Invasion’ haben. Wahlweise als Superheld oder -schurke aus dem Marvel Comics-Universum – darunter Spider-Man, Storm, She-Hulk, Venom oder einigen anderen – kämpft sich der Spieler durch 2D-Schlauch-Level und diverse Gegnerhorden. Dabei wechseln sich klassische Prügel-Passagen mit Geschicklichkeitsabschnitten und Boss-Kämpfen ab, die an die goldene Ära der Side-Scroller erinnern, ohne dabei altbacken zu wirken. Grafisch setzt das Spiel auf einen farbenfrohen, Comic-haften Stil, der die Charaktere wiedererkennbar macht und die Level abwechslungsreich gestaltet.

Besonders gelungen sind die unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren: Spider-Man schwingt elegant über Abgründe, She-Hulk setzt rohe Kraft ein, während Venom mit seinen Tentakeln überraschende Attacken ausführen kann. Die Steuerung reagiert präzise, die Schwierigkeitskurve ist fair, bietet aber auch Hardcore-Fans fordernde Momente. ‘Marvel Cosmic Invasion’ beweist, dass es nicht immer ein gigantisches Open World-Rollenspiel braucht, um Spaß zu machen. Manchmal genügt auch ein kompakter, durchdachter Titel, der Nostalgie und moderne Spielmechanik clever vereint. Retroliebhaber und Marvel-Fans kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten.

teilen
mailen
teilen
Full Metal Mayrhofen 2026
FMM-2026-q
Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2026 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads.
Full Metal Mayrhofen Datum Das Full Metal Mayrhofen findet vom 23. März bis zum 28. März 2026 statt. Veranstaltungsort CH-6290 Mayrhofen Tickets Der Vorverkauf ist gestartet. Alle Infos zur Ticket-Buchung findet ihr hier. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Beyond The Black Blechblosn Bloodbound Der Rocka und da Waitla Donots Doro Dragony Emil Bulls Ensiferum Induction In Extremo Mambo Kurt Liquid Steel Ozzyfied Paleface Swiss Rauhbein Reis Against The Spülmaschine Seasons In Black Turbobier Running Order   Geländeplan   Freizeit-Rahmenprogramm   Aftermovie 2025 --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen…
Weiterlesen
Zur Startseite