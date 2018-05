Während seiner freien Tage nahm sich Dave Mustaine Zeit für seine Anhänger: Im argentinischen Mendoza gab er spontan eine Akustiksession zusammen mit Megadeth-Fans.

Eigentlich wollte Dave Mustaine im argentinischen Mendoza nach den Tour-Terminen in Mexiko nur ein wenig relaxen, über Weingüter schlendern und was man sonst noch tut, um sich zu erholen. Doch seine Anwesenheit blieb natürlich nicht unbekannt: In den lokalen Medien wurde rasch verbreitet, dass der Megadeth-Frontmann im Park Hyatt Hotel residiert. Es verging nicht viel Zeit, bis sich Fans vor ebenjenem Hotel einfanden, um einen Blick auf Mustaine zu werfen oder ein Autogramm von ihm zu erhalten. Doch sie bekamen viel mehr: Mustaine kam mit einer Akustikgitarre aus dem Hotel, die ihm Felipe Staiti von der Band Los Enanintos Verdes…