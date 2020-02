Es ein ambitioniertes Unterfangen zu nennen, ist untertrieben: Nils Patrik Johansson greift mit diesem Konzeptalbum ein Volkstrauma aus Schwedens jüngerer Geschichte auf. Die bis heute unaufgeklärte Ermordung des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme als Power Metal-Album – das stellt selbst manch moralischen Sabaton-Spagat in den Schatten. Und doch: es funktioniert, irgendwie. Musikalisch macht Johansson (weitgehend) auf THE GREAT CONSPIRACY nichts anderes als mit Astral Doors, Civil War oder auf seinem Solodebüt EVIL DELUXE (2018): Hymnenhaften Power Metal mit Hit-Faktor kann er eben!

Seine quäkende Stimme bleibt Geschmackssache, ist aber auch unverkennbar und transportiert jede Menge Energie sowie die vor dem Hintergrund des Albums nötige Aggression. Für Abwechslung sorgen Stücke wie das Musical-artige ‘March Of The Tin Foil Hats’ und düsterer Stoff wie ‘Prime Evil’; im Titel-Song spielt eine Orgel bedeutungsschwer. Am Ende der unterhaltsamen Mordverschwörung bleibt gutklassige Genre-Kost; dadurch, dass das Konzept dazu anregt, sich mit den Texten und verworrenen Hintergründen zu beschäftigen, wirkt THE GREAT CONSPIRACY aber merklich gehaltvoller als viele andere Veröffentlichungen der Stilrichtung.