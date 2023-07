Six Feet Under-Sänger Chris Barnes gibt Details über den Fortschritt des kommenden Albums der Band bekannt und verspricht eine äußerst ruppige Platte.

Laut Six Feet Under-Frontmann Chris Barnes sind die Aufnahmen zum kommenden Album der Band bereits in vollem Gange. Wie er jüngst berichtete, habe Schlagzeuger Marco Pitruzzella die Drum-Aufnahmen für das kommende Werk bereits abgeschlossen. Gitarrist Jack Owen „wird in ein paar Wochen Rhythmusgitarre einspielen“, sagte Chris weiterhin. Six Feet Under: Neues Album in Arbeit Wie Chris Barnes weiter erklärte, sei er sehr zufrieden mit dem Arbeitsprozess an dem anstehenden Album. „Es läuft großartig zusammen! Einige echte Killersongs sind auf diesem Album“, erklärte er in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf Instagram. „Es wird definitiv den Appetit aller unserer Six Feet Under-Fans…