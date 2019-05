In Kürze muss David Shankle unters Messer. Denn: Eine Untersuchung hat ergeben, dass der ehemalige Manowar-Gitarrist einen Tumor in seinem Kopf hat.

Keine guten Nachrichten hat aktuell David Shankle mitzuteilen. Der einstige Manowar-Gitarrist hat am 23. März erfahren, dass er einen Tumor im Kopf hat. Die Ärzte haben eine Operation für den 1. April anberaumt. Noch sei nicht klar, ob das Geschwür gut- oder bösartig ist. Auf Facebook wendet er sich an seine Fans und bittet sie, ihm Liebe und positive Gedanken zu senden, um den bevorstehenden Kampf Seite an Seite durchzustehen. "Ich muss mich mit ein paar ernsten medizinischen Angelegenheiten auseinandersetzen. Am Montag habe ich herausgefunden, dass ich einen Tumor in meinem Kopf habe. Und ich werden am 1. April operiert.…