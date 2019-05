THE NEW ROUTINE

Inspiriert von Pop, R’n’B, HipHop und Rock, beeinflusst von Bands wie Rage Against The Machine, Daft Punk, Queens Of The Stone Age oder The Weeknd: Das Ergebnis dieser wilden Mixtur klingt dankenswerterweise nicht nach Crossover-Leichenstarre, sondern einem verdammt frischen Prog-Erlebnis. Das schwedische Trio geistert kunstvoll-melancholisch durch all die genannten Stile, doch aufgrund der Band-Konzeption (Gitarre, Bass, Schlagzeug) regiert immer der Rock’n‘Roll. Und dieser begeistert vor allem wegen der durchdachten Arrangements, der sinnstiftenden Melodiefolgen und der betörenden Stimme von Frontmann Love Andersson.

Dank der verfremdeten Effekthascherei erstrahlt THE NEW ROUTINE zudem in einem futuristisch-abgefuckten Neonlicht. Dazu sprießen klanglich fette Blüten. Gleich drei unterschiedliche Produzenten (Daniel Bergstrand, David Castillo, Lawrence McRory) hatten hier ihre talentierten Finger im Spiel. Die Anders Fridén-Lieblinge (Port Noirs Debüt erschien 2013 auf dem Label des In Flames-Sängers) liefern all das, was man von modernem Rock erwarten darf. Das dritte Album entscheidet über Wohl und Weh einer Karriere? Dann bitte sehr! Ein kreativer Höhepunkt in diesem ansonsten tristen Monat.