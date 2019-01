Alan Landsmann, ex-Bassist von Poison The Well, hat diverse Firmen betrogen, über 50 Millionen US-Dollar erbeutet und sitzt nun im Kittchen.

Aus der Kategorie "Enkeltrickbetrüger": Ex-Poison The Well-Bassist Alan Landsman hat zusammen mit weiteren zwielichtigen Gestalten unzählige Firmen übers Ohr gehauen. Doch der Betrug flog auf, nun wurde das Urteil gegen den Musiker verhängt: Der 38-jährige Landsman muss schon heute am 5. Dezember zwischen 30 und 72 Monate ins Mininum-Sicherheits-Gefängnis Edgefield Satellite Prison Camp in Edgefield, South Carolina. Schäbige Masche Laut justice.gov wurde Alan Landsman als einer von sieben Mitverschwörern verurteilt, die Kirchen, Schulen, Obdachlosenunterkünfte und Firmen ausgenommen haben und dabei mehr als 50 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Dies gelang ihnen mittels einer ausgeklügelten Betrügerei, bei der so getan wurde, als…