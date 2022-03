Entwickler Timelock Studio veröffentlicht mit ‘Serious Sam: Siberian Mayhem’ in Zusammenarbeit mit der Mod-Community ein Stand Alone-Addon.

Serious Sam ist wieder da! Zwei Jahre nach dem vierten Serienteil legt Entwickler Timelock Studio mit dem Stand-Alone Addon ‘Serious Sam: Siberian Mayhem’ nach. Auch hier erwartet euch wieder eine geballte Ladung an flachen Onelinern und hitzigen Feuergefechten! ‘Serious Sam: Siberian Mayhem’ verschlägt euch - der Titel lässt es bereits vermuten - in das verschneite Sibirien. Das Spiel umfasst dabei fünf neue Level, die insgesamt etwa fünf bis sechs Spielstunden umfassen und euch durch verschiedene Schauplätze der Eislande führen. Diese könnt ihr, wie auch das Hauptspiel ‘Serious Sam 4’, entweder allein bestreiten oder alternativ im Online-Koop-Modus gemeinsam mit Freunden absolvieren.…