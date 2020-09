31 Stadion-Shows in 24 Städten vor insgesamt über 1,2 Millionen Zuschauern – selbst für Rekordjäger wie Rammstein dringt der Umfang ihrer 2019 gespielten Europatournee in völlig neue Dimensionen vor. Wer das Glück hatte, eines ihrer bombastischen Konzerte live erleben zu dürfen, kennt den davon ausgelösten Sturm der Bilder und Emotionen nur zu gut; vielleicht klingeln Hits und Explosionen noch immer in den Ohren. Die nun veröffentlichte Rückschau des Fotografen Jens Koch kommt daher gerade recht – konzentriert sie sich doch auf die leiseren Momente solch einer Mammutunternehmung, die dem Konzertbesucher zumeist verborgen bleiben.

Bereits das Titelbild des (insgesamt vierten) Hochglanzbildbands im handlichen Querformat ist eine wahre Augenweide – Rammstein, zu sechst, in Bühnengarderobe, mit dem Rücken zum Betrachter vor einem ruhenden See, nur ein Fingerzeig und der bedrohliche Himmel deuten den nahenden Sturm an. Es folgen Fotos, die dem Betrachter – so nötig – noch einmal die Dimensionen der Tournee verdeutlichen: Materialschlachten und Lkw-Züge, kleine Menschen vor großer Kulisse, der Soundcheck im leeren Stadion. Von besonderem Interesse sind jedoch die intimen, meisterhaft eingefangenen kleinen Momente der sechs Kameraden: Ein herzhaftes Lachen im Flugzeug, eine Brotzeit im Nirgendwo, legere Klamotten, Massage- und Fahrradszenen, das Aufeinandertreffen mit beglückten Fans, ein Schlückchen allein, ein Schlückchen zu sechst – und dann, natürlich: das in all seiner Opulenz dokumentierte Live-Erlebnis.

Ausverkaufte Stadien, die schiere Masse der Menschen. Feuer, Emotionen, Explosionen, Glücksmomente; die Crew, die sich die Ohren zuhält. Die Technik hinter dem Hölleninferno, aber auch das aufrichtige Lachen auf den Gesichtern der Protagonisten beim Hissen der Regenbogenfahne, beim Bruderkuss oder im strömenden Regen. Zum Schluss folgt eine – in auffälliger Schwarz-Weiß-Optik in Szene gesetzte – Gegenüberstellung von Rammsteins Bühnenpersönlichkeiten und sechs frisch geduschten, ganz normalen Menschen. Ein wunderbares Zeitdokument, das Einsichten hinter die Kulissen erlaubt, auf Tuchfühlung mit den Helden geht und dank seiner gelungenen Umsetzung eine durchaus emotionalisierende Wirkung hat. Jens Koch fängt die einmaligen Momente ein, ohne sie durch die eigene Anwesenheit zu entzaubern oder gar zu zerstören – eine hohe Kunst mit denkbar dankbaren Motiven.