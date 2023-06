Die Position an den Trommeln war bei The Offspring schon immer ein Schleuderstuhl. Nun steigt ein Jungspund ein, der in seiner Vita einiges anzubieten hat.

Der ehemalige Suicidal Tendencies- und Marilyn Manson-Schlagzeuger Brandon Pertzborn hat sich The Offspring angeschlossen und letzte Woche sein Live-Debüt mit der Band gegeben. Das heißt, er wird auch bei den deutschen Konzerten dabei sein. Pertzborns erster Live-Auftritt mit The Offspring am Donnerstag (11. Mai) in der Zielbau Arena in Winterthur, Schweiz, schien ein Erfolg gewesen zu sein. Am nächsten Tag teilte er ein paar Fotos vom Konzert und schrieb dazu: "Es ist offiziell! Ich bin bei The Offspring eingestiegen! Meine erste Show war gestern Abend in der Schweiz, und es war unglaublich." Pertzborn: Jung und umtriebig Der Schlagzeuger gab letzten…