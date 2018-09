Shadow Of The Tomb Raider (PS4, Xbox One, PC)

Das Finale der dreiteiligen „Ursprungs"-Geschichte von Lara Croft findet mit „Shadow Of The Tomb Raider" seinen Höhepunkt – und dieser beginnt sofort eindrucksvoll und phänomenal. Lara löst zu Beginn des Spiels ungewollt die Apokalypse durch ein Maya-Artefakt aus. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt der Kampf gegen den Untergang der Welt. Dabei zieht einen die Inszenierung sofort in ihren Bann – zwar gibt es noch immer die serientypischen gescripteten Action-Achterbahn-Fahrten, jedoch fühlen sich diese jetzt pointierter und düsterer an. Neben der Jagd auf ein weiteres Artefakt, das die Apokalypse wieder aufhalten soll, befindet sich Lara auch auf einen persönlichen Rache-Trip gegen die Widersacher von Trinity. Hier macht Lara keine Gefangenen und meuchelt sich munter durch die Gegnerreihen. Wie man dabei vorgeht, bleibt einem selbst überlassen. Ob als lautlose Killerin oder brachiale Kampfmaschine – Lara beherrscht alles, und das Spiel lässt einem alle Möglichkeiten dazu.

Herausfordernde Wasserabschnitte

Das Leveldesign ist wieder großartig, der verwinkelte Dschungel im Herzen von Peru, der Schauplatz des neuen Teils, ist vielseitig und mit Liebe zum Detail gestaltet. Vor allem die neuen Wasserabschnitte haben es in sich, denn man muss sich nicht nur gegen den Sauerstoffverlust wehren, sondern auch gegen Tiere wie Piranhas oder Wasserschlangen. Insgesamt scheint die Fauna noch präsenter und aggressiver geworden zu sein. An jeder Ecke des Dschungels lauern Gefahren wie Jaguare oder andere Tiere. Das Jagen dieser ist wiederum ein wichtiger Bestandteil des Spiels, denn die Ressourcen kann man mit NPCs handeln. Dies passiert in Paititi, dem neuen Hub des Spiels. Diese alte Inkastadt im Herzen des Dschungels ist belebt und bietet neben Kauf und Verkauf von Gegenständen auch die Möglichkeit auf Nebenmissionen und Hinweise auf geheime Gruften und Grabkammern. Wem diese Herausforderungen in den früheren Teilen zu leicht oder zu schwer waren, hat nun die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad jederzeit anzupassen. Dadurch verändern sich zwar nicht die Rätsel, aber die Art und Häufigkeit der Hinweise. Selbiges gilt für die Kämpfe und das Gelände. Diese Neuerung ist wirklich super, sodass man „Shadow Of The Tomb Raider" zu seinem ganz eigenen Erlebnis anpassen kann. Ebenfalls lassen sich wieder sämtliche Waffen und Gegenstände modifizieren und ausbauen. Dafür benötigt man neben den richtigen Materialien auch Erfahrungspunkte, die man durch Kämpfe, Rätsel, Artefakt- und Gegenstandssammeln erhält.

Fazit

Alles in allem fühlt man sich als Veteran der Serie sofort wieder heimisch, und dennoch bietet „Shadow Of The Tomb Raider“ genügend Neues, um nicht als warmer Aufguss der vorherigen Teile zu gelten. Selbst wer die zwei Vorgänger nicht gespielt haben sollte, bekommt ein spannendes und düsteres Action-Abenteuer. Fans greifen sowieso zu.

