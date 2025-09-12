Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Stargazer STONE COLD CREATURE

Hard Rock , Mighty/Target/SPV (14 Songs / VÖ: 12.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Dass der Name Soren Andersen gleich zwei Mal im selben Monat in diesem Magazin auftaucht, ist ein bemerkenswerter Zufall. Der Gitarrist und Mike Tramp-Kollaborateur hat nicht nur erneut Glenn Hughes’ jüngsten Soloflug begleitet, sondern fungiert auch für die norwegischen Stargazer als Produzent. Man darf sich vom recht unpassenden Artwork mit dem Laseraugenwolf sowie George R.R. Martin’sche Fantasy-Verbundenheit suggerierenden Titeln wie ‘Winter Is Coming’, ‘The King’s Return’ oder einem ‘Ice Walker’ benannten Instrumental nicht täuschen lassen – Stargazers hochmelodischer Hard Rock hat mehr als nur einen Fuß in der AOR-Tür und versteht mit Achtziger-affinen Songs wie ‘Looking For A Star’ durchaus zu punkten. Und wer sonst kommt 2025 mit Power-Balladenmaterial wie ‘Burning Up Inside’ inklusive Europe-Gedenksolo um die Ecke oder schreibt Stücke wie den Titel-Song, die sich vor 40 Jahren als Soundtrack-Kandidaten für das Gros der Golan-Globus-Produktionen empfohlen hätten?

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Ozzy Osbourne-Streams steigen um 982 Prozent!
Ozzy Osbourne
Nach dem Tod des Prince Of Darkness gehen sämtliche Ozzy Osbourne- und Black Sabbath-Streams durch die Decke.
Kurz nach dem Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli sind einer aktuellen Meldung der Deutschen Charts zufolge die Streaming-Zahlen für Ozzys Musik in die Höhe geschossen. „Vergleicht man den Zeitraum 20.-21. Juli mit dem 22.-23. Juli, verzeichneten sämtliche Ozzy Osbourne-Titel einen Streaming-Anstieg von unglaublichen 982 Prozent!! Black Sabbath-Streams legten um 738 Prozent zu.“ Mit der Black Sabbath-Single ‘Paranoid’ schafft es Ozzy Osbourne posthum auf Platz 70 der Deutschen Charts. Das Album PARANOID schafft den Re-Entry auf Platz 29. Auch NO MORE TEARS erreichte Platz 82 der Deutschen Charts – das bisher letzte Album, mit dem Ozzy Osbourne in den…
Weiterlesen
Zur Startseite