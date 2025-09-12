Dass der Name Soren Andersen gleich zwei Mal im selben Monat in diesem Magazin auftaucht, ist ein bemerkenswerter Zufall. Der Gitarrist und Mike Tramp-Kollaborateur hat nicht nur erneut Glenn Hughes’ jüngsten Soloflug begleitet, sondern fungiert auch für die norwegischen Stargazer als Produzent. Man darf sich vom recht unpassenden Artwork mit dem Laseraugenwolf sowie George R.R. Martin’sche Fantasy-Verbundenheit suggerierenden Titeln wie ‘Winter Is Coming’, ‘The King’s Return’ oder einem ‘Ice Walker’ benannten Instrumental nicht täuschen lassen – Stargazers hochmelodischer Hard Rock hat mehr als nur einen Fuß in der AOR-Tür und versteht mit Achtziger-affinen Songs wie ‘Looking For A Star’ durchaus zu punkten. Und wer sonst kommt 2025 mit Power-Balladenmaterial wie ‘Burning Up Inside’ inklusive Europe-Gedenksolo um die Ecke oder schreibt Stücke wie den Titel-Song, die sich vor 40 Jahren als Soundtrack-Kandidaten für das Gros der Golan-Globus-Produktionen empfohlen hätten?

