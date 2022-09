Flogging Molly, Gothminister, Ozzy Osbourne und viele mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Starten wir doch heiter bis zynisch mit einer Pop-Punk-Produktion aus dem Hause Anti-Flag, welche nämlich in ‘Imperialism’ gemeinsame Sache mit Ashrita Kumar von Pinkshift machen. Auch der Sludge Metal-Trupp Armed For Apocalypse hält sich ran und gibt seine Bewegtbilder zu ‘Live Through The Storm’ frei. Bis zum 7. Oktober ist es auch nicht mehr lang, denn dann beginnt erst das große Rauf-Und-Runter-Hören zu RITUAL VIOLENCE. Unglaubliche zehn Jahre ist es her, dass Before The Dawn ihren letzten Silberling RISE OF THE PHOENIX unter die…