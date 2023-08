Rammstein kommen am Wochenende an die Spree. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu den drei Shows am 15., 16. und 18. Juli.

Rammstein werden am Samstag (15. Juli), Sonntag (16. Juli) und Dienstag (18. Juli) im Berliner Olympiastadion aufspielen. Trotz der Anschuldigungen, die gegen Frontmann Till Lindemann im Raum stehen. Trotz der Petionen, die die Absage der Shows erzwingen sollten. Sicher wird es direkt an der Location auch wieder Proteste geben. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Informationen zusammengetragen für die Fans, die auf die Konzerte gehen. Tickets Wer kurzentschlossen ist und sich noch keine Karte zugelegt hat, hat Glück: Überraschenderweise ist -- Stand Mittwoch 12. Juli, 13 Uhr -- lediglich das erste Konzert am 15. Juli ausverkauft. Für die Gastspiele am 16.…